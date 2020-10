Giro d’Italia 2020, due corridori positivi al coronavirus (Di martedì 13 ottobre 2020) Due corridori del Giro d’Italia 2020 sono risultati positivi al coronavirus dopo gli ultimi tamponi effettuati tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre. A renderlo noto è Rcs, che comunica come i ciclisti in questione appartengano al team Sunweb e alla Jumbo-Visma, ma senza fare nomi. I corridori sono stati posti in isolamento, mentre il resto della carovana è risultata negativa e dunque può continuare già oggi con la tappa numero dieci. Anche alcuni membri degli staff delle squadre sono risultati positivi al Covid-19: si tratta di quattro della Mitchelton-Scott, uno della AG2R-La Mondiale e uno dell’Ineos-Grenadiers, anche loro in isolamento. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Duedeld’Italiasono risultatialdopo gli ultimi tamponi effettuati tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre. A renderlo noto è Rcs, che comunica come i ciclisti in questione appartengano al team Sunweb e alla Jumbo-Visma, ma senza fare nomi. Isono stati posti in isolamento, mentre il resto della carovana è risultata negativa e dunque può continuare già oggi con la tappa numero dieci. Anche alcuni membri degli staff delle squadre sono risultatial Covid-19: si tratta di quattro della Mitchelton-Scott, uno della AG2R-La Mondiale e uno dell’Ineos-Grenadiers, anche loro in isolamento.

