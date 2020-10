Giochi | anche Dunder lascia mercato inglese

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos) –, il brand del gioco online controllato dalla maltese Mt SecureTrade,il, l’addio è fissato per la fine del mese. La compagnia, rileva Agimeg, ha già comunicato la decisione a partner commerciali e utenti, questi ultimi in particolare hanno ricevuto l’invito a svuotare e chiudere i conti di gioco il prima possibile, per evitare i problemi dell’ultimo minuto. Chiaramente, la compagnia non permetterà di aprire nuovi conti di gioco. Da questa settimana, poi, cesserà ogni rapporto con gli affiliati e non effettuerà alcuna attività di marketing.non ha fornito una spiegazione ufficiale della scelta dire il...