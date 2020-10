Gioacchino Murat, coraggio e spavalderia (Di martedì 13 ottobre 2020) Gioacchino Murat è stato un generale francese, fidato compagno di battaglie di Napoleone Bonaparte e Re di Napoli. Nato a Labastide-Fortunière il 25 marzo 1767, è deceduto, per esecuzione, a Pizzo Calabro il 13 ottobre 1815. Proveniente da una numerosa famiglia di locandieri, Gioacchino Murat, inizialmente incline alla carriera ecclesiastica, la abbandona per cimentarsi in quella militare. Sin da subito mostra grande coraggio, spavalderia in campo e grande tenacia. Qualità che lo porteranno ad avanzare facilmente e velocemente di grado. La sua indole rivoluzionaria lo condusse a scontrarsi con i suoi superiori, che lo accusarono di insubordinazione quando si scoprì che aveva diffuso idee filo-rivoluzionarie tra i commilitoni per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 ottobre 2020)è stato un generale francese, fidato compagno di battaglie di Napoleone Bonaparte e Re di Napoli. Nato a Labastide-Fortunière il 25 marzo 1767, è deceduto, per esecuzione, a Pizzo Calabro il 13 ottobre 1815. Proveniente da una numerosa famiglia di locandieri,, inizialmente incline alla carriera ecclesiastica, la abbandona per cimentarsi in quella militare. Sin da subito mostra grandein campo e grande tenacia. Qualità che lo porteranno ad avanzare facilmente e velocemente di grado. La sua indole rivoluzionaria lo condusse a scontrarsi con i suoi superiori, che lo accusarono di insubordinazione quando si scoprì che aveva diffuso idee filo-rivoluzionarie tra i commilitoni per ...

Gioacchino Murat, coraggio e spavalderia

