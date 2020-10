Germania | indice ZEW segnala peggioramento aspettative

(Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – Peggiora a sorpresa a ottobre l’ZEW tedesco, che sintetizza il sentiment delle imprese sulle condizioni economiche future. L’Istituto ZEW tedescoinfatti che l’indicatore, anticipatore del sentiment dell’economia nei prossimi mesi, è calato a 56,1 punti dai 77,4 precedenti. Il dato, elaborato dall’Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è inferiore alle, che indicavano un lieve calo a 73 punti. Recuperano marginalmente le opinioni sulle condizioni attuali, a -59,5 punti da -66,2. In questo caso sono state superate le attese degli analisti, che indicavano un miglioramento più contenuto a -60 punti. Peggiora anche l’indicatore relativo alle prospettive dell’Eurozona, che si porta a 52,3 punti dai 73,9 precedenti, risultando ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ott - "Sebbene l'indicatore Zew del sentiment economico sia ancora in territorio positivo, "la grande euforia di agosto e settembre sembra essere evaporata", ...In Germania crolla lo Zew, l'indice relativo alle attese economiche, che a ottobre si e' attestato a 56,1 punti rispetto ai 77,4 di settembre, deludendo il consenso degli economisti che si aspettavano ...