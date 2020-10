“Franceska Pepe? Mi deve dei soldi!”, ex gieffina sbotta “Quando l’ho vista al GF Vip…” (Di martedì 13 ottobre 2020) Franceska Pepe è stata smascherata da Mila Suarez, ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Intervistata tra le pagine di Nuovo TV, la ex di Alex Belli ha accusato la modella di essere una “scroccona” per via una pregressa convivenza. “Franceska Pepe? Mi deve dei soldi!”, ex gieffina sbotta Non ha mai pagato l’affitto,... L'articolo “Franceska Pepe? Mi deve dei soldi!”, ex gieffina sbotta “Quando l’ho vista al GF Vip…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 13 ottobre 2020) Franceskaè stata smascherata da Mila Suarez, ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Interta tra le pagine di Nuovo TV, la ex di Alex Belli ha accusato la modella di essere una “scroccona” per via una pregressa convivenza. “Franceska? Midei soldi!”, exNon ha mai pagato l’affitto,... L'articolo “Franceska? Midei soldi!”, ex“Quando l’hoal GF Vip…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

