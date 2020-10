Francesco Oppini, la mamma Alba Parietti in ansia: colpa di Dayane (Di martedì 13 ottobre 2020) Alba Parietti ha ammesso di essere in ansia per Francesco, che secondo lei al GF è vittima della strategia di gioco di Dayane. Alba Parietti è stata criticata per via della sua intromissione all’interno delle relazioni romantiche di suo figlio Francesco Oppini, che all’interno della casa del Grande Fratello VIP sembra essersi conquistato le attenzioni … Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020)ha ammesso di essere inper, che secondo lei al GF è vittima della strategia di gioco diè stata criticata per via della sua intromissione all’interno delle relazioni romantiche di suo figlio, che all’interno della casa del Grande Fratello VIP sembra essersi conquistato le attenzioni …

Christie_Road15 : Beh devo dire che Francesco non poteva esporsi più di così con Tommaso ? Io voglio un gran bene a Tommy ma Oppini… - irenelasagna : RT @pensierivforme: francesco oppini, io sapevo di potermi fidare di te, lo sapevo?????????????????????????????????? #GFVIP - pensierivforme : francesco oppini, io sapevo di potermi fidare di te, lo sapevo?????????????????????????????????? #GFVIP - Giorgia38799617 : No va beh la discussione/ non discussione tra Oppini, Stefy e Tommi mi ha spezzato???? Stefania e Francesco vorrebbe… - sobbmar : comunque oppini ha ragione, anche dopo il confronto con la madre di zorzi, francesco è stato il primo ad andare da… -