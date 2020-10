Focolaio a Mortara, 56 suore positive (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 13 OTT - Al centro sociale Pianzola di Mortara, nel Pavese, - dove vivono le suore anziane dell'ordine Pianzolino e loro familiari anziani o disabili - 56 delle 57 sorelle presenti ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 13 OTT - Al centro sociale Pianzola di, nel Pavese, - dove vivono leanziane dell'ordine Pianzolino e loro familiari anziani o disabili - 56 delle 57 sorelle presenti ...

Un focolaio di coronavirus è stato individuato a Mortara, nel Pavese, dove 56 delle 57 suore che vivono al centro sociale Pianzola sono risultate positive. Il virus ha contagiato anche 12 operatori ...

