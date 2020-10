Cvc entra nel calcio italiano: vince (per ora) la linea Agnelli-Cairo (Di martedì 13 ottobre 2020) Il via libera dei club di Serie A alla trattativa in esclusiva con Cvc Capital Partners, Advent International e Fsi (la cordata preferita dalla maggioranza delle società a quella formata da Bain e Nb Reinassance) si presta ad alcune considerazioni. Intanto è la conferma che il calcio italiano è consapevole di vivere un momento di profonda crisi, nella quale la necessità di soldi subito è tale da far aprire le porte del palazzo all'ingresso di un socio. Gli ultimi bilanci delle big sono la fotografia dello stato attuale e dei rischi che corre il sistema in una crisi derivata dalla pandemia Covid che si somma alle debolezze strutturali del movimento: /204 milioni di euro la Roma, -195 il Milan e -89 la Juventus in attesa del rosso, annunciato pesantissimo, dell'Inter.Insomma non è più il momento di ... Leggi su panorama (Di martedì 13 ottobre 2020) Il via libera dei club di Serie A alla trattativa in esclusiva con Cvc Capital Partners, Advent International e Fsi (la cordata preferita dalla maggioranza delle società a quella formata da Bain e Nb Reinassance) si presta ad alcune considerazioni. Intanto è la conferma che ilè consapevole di vivere un momento di profonda crisi, nella quale la necessità di soldi subito è tale da far aprire le porte del palazzo all'ingresso di un socio. Gli ultimi bilanci delle big sono la fotografia dello stato attuale e dei rischi che corre il sistema in una crisi derivata dalla pandemia Covid che si somma alle debolezze strutturali del movimento: /204 milioni di euro la Roma, -195 il Milan e -89 la Juventus in attesa del rosso, annunciato pesantissimo, dell'Inter.Insomma non è più il momento di ...

Cvc «è un operatore molto qualificato che può fare un grande lavoro nella scelta dei giusti manager per sviluppare i diritti tv nazionali ed esteri».

Il dado è tratto. Dopo una lunga gestazione, l’Assemblea di Lega della Serie A, riunitasi oggi a Milano e presieduta da Paolo Dal Pino, ha scelto tra le tre offerte che aveva sul tavolo quella del fon ...

