Cristiano Ronaldo, problemi in Spagna: norme anti-Covid non rispettate nelle sue palestre (Di martedì 13 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo finisce nel mirino della critica spagnola: 'Socialité', programma televisivo in onda su Telecinco, ha riferito che la catena di palestre di proprietà del fuoriclasse portoghese non rispetterebbe le principali norme anti-Covid, con numerosi clienti senza mascherina e senza distanza di sicurezza.Nel corso del programma è stato spiegato che il regolamento non viene rispettato: "nelle palestre di Cristiano Ronaldo è a rischio l'incolumità dei clienti. Stanno infrangendo la legge". Tuttavia è stato sottolineato che "il calciatore è sicuramente ignaro delle carenze di sicurezza che esistono in alcune delle sue attività, che non rispettano l'uso ...

