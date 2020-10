Covid, per rientrare a scuola accorciamento della quarantena e test rapidi (Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri una circolare del ministero della Salute avrebbe tagliato i giorni di isolamento da 14 a 10, in alcuni casi. L’idea a cui si sta pensando è di proporre un test rapido in grado di garantire il rientro a scuola. Lo scopo è accorciare i tempi di fermo sia negli ambienti scolastici (per questioni didattiche) … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri una circolare del ministeroSalute avrebbe tagliato i giorni di isolamento da 14 a 10, in alcuni casi. L’idea a cui si sta pensando è di proporre unrapido in grado di garantire il rientro a. Lo scopo è accorciare i tempi di fermo sia negli ambienti scolastici (per questioni didattiche) … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Covid, per rientrare a scuola la quarantena si accorcia: basterà un test rapido Il Messaggero Tutte le misure del nuovo Dpcm valido per 30 giorni: stop a feste, serate a calcetto e gite scolastiche

Dpcm. Restano confermati le anticipazioni fatte nei giorni scorsi. A parte, forse, le palestre che restano aperte. Ma vediamo nel dettaglio.

Spadafora: "Nel DPCM tutelati professionisti e dilettanti"

"Nel nuovo DPCM abbiamo tutelato non solo lo sport professionistico ma anche quello dilettantistico". Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora in un post su fb dopo l'ultimo provvedimento del g ...

