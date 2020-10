Cos’è “il comodino gate” del GF Vip 5? Come è nato e cosa significa (Di martedì 13 ottobre 2020) Il termine comodino è diventato un cult della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5: non si tratta del mobile accanto a letto, ma di un inquilino anonimo Nella puntata di lunedì 12 ottobre del GF Vip 5 è scoppiato il “comodino gate”. Il caso è nato dalla parola “comodino”, visto Come offesa tanto che ha fatto piangere Andrea Zelletta e arrabbiare alcuni concorrenti. Come è nato questo termine? E qual è il suo significato nel reality? “comodino” è nato a un commento divenuto virale su Instagram L’origine del “comodino gate” proviene da una prova organizzata dagli autori del GF Vip 5, in ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 13 ottobre 2020) Il termineè diventato un cult della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5: non si tratta del mobile accanto a letto, ma di un inquilino anonimo Nella puntata di lunedì 12 ottobre del GF Vip 5 è scoppiato il “gate”. Il caso èdalla parola “”, vistooffesa tanto che ha fatto piangere Andrea Zelletta e arrabbiare alcuni concorrenti.questo termine? E qual è il suoto nel reality? “” èa un commento divenuto virale su Instagram L’origine del “gate” proviene da una prova organizzata dagli autori del GF Vip 5, in ...

