Coronavirus, continuano a salire numero di contagiati e vittime. Gimbe: servono più tamponi per arrestare seconda ondata (Di martedì 13 ottobre 2020) Sono 5.901 i nuovi contagi da Sars-Cov-2 in Italia, che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 365.467. E' quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della salute. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono stati 112.544. Un balzo sia rispetto all'incremento registrato ieri dei nuovi contagi (+1.282), sia del numero dei tamponi, +27.102. Ieri infatti erano stati 4.619 i nuovi casi diCovid-19 registrati in Italia, ed erano stati fatti 85.442 tamponi. Aumentano anche i decessi raggiungendo i 41 nelle ultime 24 ore. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia arriva così a 36.246. I dimessi-guariti sono a quota 242.028 con un incremento di 1.428 rispetto a ieri. Sono 87.193 le persone attualmente positive in Italia al Sars-Cov-2 (con un incremento di 4.429 ...

