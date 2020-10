Coronavirus, arriva la firma di Conte e Speranza sul nuovo Dpcm (Di martedì 13 ottobre 2020) Il premier Conte e il ministro della Salute Speranza hanno firmato il nuovo Dpcm con misure anticontagio da Coronavirus che saranno in vigore per i prossimi 30 giorni. Tra le misure previste obbligo di mascherine all’aperto e al chiuso e stop agli sport amatoriali da contatto Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm Il nuovo Dpcm di ottobre è stato firmato dal premier Conte e dal ministro della Salute Speranza dopo l’intesa arrivata dalle Regioni sul testo finale proposto dal governo. Previste nuove strette alla movida, allo sport e l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Il premiere il ministro della Salutehannoto ilcon misure anticontagio dache saranno in vigore per i prossimi 30 giorni. Tra le misure previste obbligo di mascherine all’aperto e al chiuso e stop agli sport amatoriali da contattoto ilIldi ottobre è statoto dal premiere dal ministro della Salutedopo l’intesata dalle Regioni sul testo finale proposto dal governo. Previste nuove strette alla movida, allo sport e l’obbligo di mascherina all’aperto e al chiuso per ...

Coronavirus | Firmato il Dpcm: ecco cosa contiene

La firma è arrivata dopo aver ricevuto un riscontro dalle Regioni sul testo finale proposto dal governo. Le misure anti contagio del nuovo dpcm saranno valide per i prossimi trenta giorni. Ristoranti ...

