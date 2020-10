Continua la cavalcata di Immuni, e intanto l’app cambia gestione (Di martedì 13 ottobre 2020) Con la seconda ondata di contagi da Coronavirus ad aver toccato anche l’Italia, mettere in download Immuni sul proprio smartphone si fa ancora più importante. L’app per il tracciamento è infatti un potente strumento per limitare e monitorare il diffondersi del COVID-19, e può esercitare la sua piena efficacia solo se scaricata dal maggior numero possibile di italiani. Dopo una partenza in sordina – e le immancabili teorie complottiste al seguito -, Immuni Continua comunque a “cavalcare” e a riscuotere consensi. E’ infatti notizia degli ultimi giorni che l’applicazione è stata messa in download – tra dispositivi iOS e Android – da oltre 8 milioni di persone in tutta Italia, che a quanto pare ripongono fiducia nello strumento di contact tracing fortemente ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Con la seconda ondata di contagi da Coronavirus ad aver toccato anche l’Italia, mettere in downloadsul proprio smartphone si fa ancora più importante. L’app per il tracciamento è infatti un potente strumento per limitare e monitorare il diffondersi del COVID-19, e può esercitare la sua piena efficacia solo se scaricata dal maggior numero possibile di italiani. Dopo una partenza in sordina – e le immancabili teorie complottiste al seguito -,comunque a “cavalcare” e a riscuotere consensi. E’ infatti notizia degli ultimi giorni che l’applicazione è stata messa in download – tra dispositivi iOS e Android – da oltre 8 milioni di persone in tutta Italia, che a quanto pare ripongono fiducia nello strumento di contact tracing fortemente ...

