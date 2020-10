Carlos Maria replica a sua madre Nina Moric e annuncia che farà una intervista per dire tutta la verità (Di martedì 13 ottobre 2020) Carlos Maria sceglie i social per dire la sua dopo che sua madre, Nina Moric, ha pubblicato su Instagram un video. Si tratta di una registrazione durante la quale si sente Carlos dire che non vuole stare con suo padre, che Fabrizio Corona lo sta minacciando. Come vi avevamo detto stamattina, parlandovi del contenuto di questa telefonata, la Moric non ha specificato il contesto di questa chiamata e neppure la data. Resta in ogni caso, una conversazione telefonia inquietante, iniziata con delle minacce fortissime fatte da Corona alla donna. Ma che cosa era successo prima di questa telefonata? E’ chiaro che bisognerebbe mettere insieme un tassello dietro l’altro per comprendere bene tutto. Ed è per questo che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 ottobre 2020)sceglie i social perla sua dopo che sua, ha pubblicato su Instagram un video. Si tratta di una registrazione durante la quale si senteche non vuole stare con suo padre, che Fabrizio Corona lo sta minacciando. Come vi avevamo detto stamattina, parlandovi del contenuto di questa telefonata, lanon ha specificato il contesto di questa chiamata e neppure la data. Resta in ogni caso, una conversazione telefonia inquietante, iniziata con delle minacce fortissime fatte da Corona alla donna. Ma che cosa era successo prima di questa telefonata? E’ chiaro che bisognerebbe mettere insieme un tassello dietro l’altro per comprendere bene tutto. Ed è per questo che ...

