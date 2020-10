Azzolina dice no alla didattica a distanza (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - "I ragazzi sono felici di essere tornati a scuola. E ci devono rimanere. Anche per quelli più grandi la didattica in presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, un bisogno che oggi è meglio soddisfare a scuola". La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, su Facebook, ribadisce il no alla didattica a distanza dopo che i presidenti delle Regioni avevano chiesto lezioni online per decogenstionare i mezzi pubblici. "I numeri, infatti, e le analisi dell'Istituto Superiore di Sanità - sottolinea Azzolina - ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L'attenzione deve essere invece orientata fuori, alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo". ... Leggi su agi (Di martedì 13 ottobre 2020) AGI - "I ragazzi sono felici di essere tornati a scuola. E ci devono rimanere. Anche per quelli più grandi lain presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, un bisogno che oggi è meglio soddisfare a scuola". La ministra dell'Istruzione, Lucia, su Facebook, ribadisce il nodopo che i presidenti delle Regioni avevano chiesto lezioni online per decogenstionare i mezzi pubblici. "I numeri, infatti, e le analisi dell'Istituto Superiore di Sanità - sottolinea- ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L'attenzione deve essere invece orientata fuori, alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo". ...

