Atomica bionda con Charlize Theron | su Netflix in streaming da oggi

(Di martedì 13 ottobre 2020)arriva sugli schermi di tutti gli utentiinda13 ottobre: disponibile l'adattamento cinematografico con, della graphic novel The Coldest City.arriva suina partire da, 13 ottobre. Il film è l'adattamento per il grande schermo della graphic novel The Coldest City scritta da Antony Johnston e illustrata da Sam Hart connei panni della sexy eroina action. Il lungometraggio è ambientato nel 1989, alla vigila della caduta del Muro di Berlino e delle conseguenze politiche che questo evento epocale ha portato. Lorraine Broughton, ...

