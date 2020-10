Alunni con patologie gravi, l’ordinanza soddisfa la Lonardo: “Accolti molti punti della mia proposta” (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono lieta di apprendere che il Ministero dell’Istruzione abbia emanato una Ordinanza relativa agli Alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi. Lo scorso 4 settembre, ho inviato, proprio in merito, una lettera aperta alla Ministra Azzolina; mi fa molto piacere leggere che molti di quei punti della mia proposta siano stati ripresi ed accolti. L’input di tale progetto scolastico di istruzione integrata, da me presentato, non è stato recepito nella sua interezza, perché, oltre alla necessità di andare incontro alle esigenze degli Alunni portatori di fragilità di salute, nell’ordinanza non vengono tenuti da conto i genitori, che, rispetto alla malattia da Covid-19, possono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono lieta di apprendere che il Ministero dell’Istruzione abbia emanato una Ordinanza relativa aglie studenti cono immunodepressi. Lo scorso 4 settembre, ho inviato, proprio in merito, una lettera aperta alla Ministra Azzolina; mi fa molto piacere leggere chedi queimia proposta siano stati ripresi ed accolti. L’input di tale progetto scolastico di istruzione integrata, da me presentato, non è stato recepito nella sua interezza, perché, oltre alla necessità di andare incontro alle esigenze degliportatori di fragilità di salute, nell’ordinanza non vengono tenuti da conto i genitori, che, rispetto alla malattia da Covid-19, possono ...

Giulio29375125 : @orizzontescuola Solo chiacchiere e proclami...basta chiudere le partite iva ..bar e ristoranti ..vero? zero fest… - ilariacbartoli : #DAD per alunni fragili nella circolare @AzzolinaLucia, senza risorse aggiuntive. Ma ai genitori fragili chi ci pen… - LadyeMaxwell : @la_kuzzo Non guardare in faccia alla realtà, questa è ultima cosa da fare! Vanno bene i bus pieni? E le aule con 3… - tricloro : @UDisattivata @fremebonda @sydbarrett76 La scuola lasciamo perdere, è un terno al lotto il contagio, visto che non… - Bastard1974 : RT @EroeSemantico: 3. Milioni di PON in questi anni per l’accesso alle nuove tecnologie per gli alunni meno abbienti buttati al cesso perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Alunni con Roma, alunni con disabilità senza assistenza a casa Orizzonte Scuola Albenga, lavori alle scuole di Via degli Orti

Albenga | Lavori alle scuole di Via degli Orti dove per le restrizioni anti-covid si cercano ad Albenga nuovi spazi per gli alunni. Tra gli interventi previsti c’è l’impermeabilizzazione del lastrico ...

Parte l’iniziativa “A tutta vita” per sensibilizzare gli adolescenti sui sani stili di vita

Il progetto realizzato da Medtronic in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e l’Università ... il progetto che partirà il prossimo 13 Ottobre, rivolta agli alunni delle scuole secondarie di ...

Albenga | Lavori alle scuole di Via degli Orti dove per le restrizioni anti-covid si cercano ad Albenga nuovi spazi per gli alunni. Tra gli interventi previsti c’è l’impermeabilizzazione del lastrico ...Il progetto realizzato da Medtronic in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e l’Università ... il progetto che partirà il prossimo 13 Ottobre, rivolta agli alunni delle scuole secondarie di ...