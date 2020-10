Alaba non rinnova: la Juventus continua il pressing (Di martedì 13 ottobre 2020) Alaba non rinnova: la Juventus sta continuando a pressare sul giocatore del Bayern Monaco per portarlo in bianconero dal prossimo anno. Il giocatore austriaco, che ha iniziato da terzino sinistro e poi si è dimostrato campione di duttilità, potrebbe essere la pedina ideale nello scacchiere di Pirlo per replicare in bianconero almeno un po’ dell’impostazione di Guardiola. In queste ore si prova a capire quanto sia davvero fattibile il suo ingaggio. Alaba ha rifiutato ufficialmente il rinnovo offerto dal Bayern fino al 2025: è stato tra i protagonisti indiscussi di una lunga stagione vincente con la maglia del club bavarese. Tra otto mesi il suo contratto scadrà e da gennaio sarà libero di firmare per la squadra che preferisce. E tra le pretendenti ... Leggi su giornal (Di martedì 13 ottobre 2020)non: lastando a pressare sul giocatore del Bayern Monaco per portarlo in bianconero dal prossimo anno. Il giocatore austriaco, che ha iniziato da terzino sinistro e poi si è dimostrato campione di duttilità, potrebbe essere la pedina ideale nello scacchiere di Pirlo per replicare in bianconero almeno un po’ dell’impostazione di Guardiola. In queste ore si prova a capire quanto sia davvero fattibile il suo ingaggio.ha rifiutato ufficialmente il rinnovo offerto dal Bayern fino al 2025: è stato tra i protagonisti indiscussi di una lunga stagione vincente con la maglia del club bavarese. Tra otto mesi il suo contratto scadrà e da gennaio sarà libero di firmare per la squadra che preferisce. E tra le pretendenti ...

David Alaba, terzino del Bayern Monaco e dell'Austria, ha parlato a krone.at dal ritiro della Nazionale, toccando anche il tema mercato. Viene posto questo problema perché gioco in più ruoli'. Voglio ...

Sarà un mercato di gennaio, come detto, parecchio frizzante soprattutto per i giocatori in scadenza nel 2021. E a questo proposito a Montecarlo mi confermano nuovi contatti per #Alaba da parte della # ...

