Alaba, colpo della Juventus a costo zero? (Di martedì 13 ottobre 2020) È una notizia bomba quella lanciata da SportMediaset nella giornata di ieri. La Juventus, infatti, secondo quanto riportato dalla nota testata avrebbe raggiunto un accordo con David Alaba, calciatore attualmente in scadenza di contratto con i campioni d’Europa del Bayern Monaco. Alaba (Getty Images)La trattativa Alaba-Juventus Il giocatore austriaco del Bayern Monaco è a scadenza di contratto e si libererebbe a zero a fine stagione. Nonostante le ultime parole dell’ex Juventus Salihamidzic (oggi dirigente del Bayern) in merito a un possibile rinnovo di Alaba, i bianconeri continuano a lavorare insieme all’entourage del giocatore per portarlo a Torino nella stagione 21/22. Un acquisto che, se dovesse andare in porto, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) È una notizia bomba quella lanciata da SportMediaset nella giornata di ieri. La, infatti, secondo quanto riportato dalla nota testata avrebbe raggiunto un accordo con David, calciatore attualmente in scadenza di contratto con i campioni d’Europa del Bayern Monaco.(Getty Images)La trattativaIl giocatore austriaco del Bayern Monaco è a scadenza di contratto e si libererebbe aa fine stagione. Nonostante le ultime parole dell’exSalihamidzic (oggi dirigente del Bayern) in merito a un possibile rinnovo di, i bianconeri continuano a lavorare insieme all’entourage del giocatore per portarlo a Torino nella stagione 21/22. Un acquisto che, se dovesse andare in porto, ...

Daniele20052013 : Calciomercato Juventus, che bomba: “Colpo Paratici, sarà bianconero!” - Bertolca10 : La Juve di #Pirlo studia già il prossimo colpo per giugno. Si lavora per portare a Torino #Alaba, in scadenza di co… - ComottiManuel : Juve-Napoli si gioca? Anche l’Inter chiama l’ASL? Alaba colpo di gennaio. ?? Tutto questo lo trovate nell’ultimo v… - news24_napoli : Alaba, niente rinnovo col Bayern Monaco. Juventus pronta al colpo. Sull… - ApCalciomercato : Calciomercato Inter, super colpo | Contratto shock -