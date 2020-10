Via i rottami dalle strade (Di lunedì 12 ottobre 2020) LIVORNO - Prosegue l'attività della Polizia Municipale contro il degrado in città e l'abbandono di rottami. Nei giorni scorsi sono stati rimossi 8 veicoli a due ruote in varie zone della città, ... Leggi su gazzettadilivorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) LIVORNO - Prosegue l'attività della Polizia Municipale contro il degrado in città e l'abbandono di. Nei giorni scorsi sono stati rimossi 8 veicoli a due ruote in varie zone della città, ...

LucaNameiswolf : @StefanoFassina Ahhhh, la cassa straborda e quindi via a comprare rottami. Un saluto al babbo Ugo. - metallirari : Incertezze e preoccupazioni sul mercato dei rottami di alluminio - TuttoQuaNews : RT @metallirari: Brutti segnali dall’Oriente per il mercato dei rottami non ferrosi - gecco7 : RT @metallirari: Brutti segnali dall’Oriente per il mercato dei rottami non ferrosi - metallirari : Brutti segnali dall’Oriente per il mercato dei rottami non ferrosi -

Ultime Notizie dalla rete : Via rottami Prosegue l’attività della municipale di Livorno contro l’abbandono dei rottami gonews Amtab a pezzi, nuovo logo vecchi catorci: in tangenziale col vano batterie aperto – VIDEO

Iniziata l'operazione make up, l'Amtab ha un nuovo logo. Intanto sulle strade di Bari circolano ancora vecchi catorci come quello incontrato sulla ss16, col vano batterie aperto e lo sportello solleva ...

Rimosse dalla municipale le carcasse di otto scooter

Livorno: fra i motorini abbandonati pure uno in via Zola dove scorre la ciclabile. C'è una squadra dedicata da parte degli agenti ...

