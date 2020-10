Under 21, comunicato il nome del terzo calciatore positivo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lo Spezia ha annunciato la positività di Riccardo Marchizza e il Pescara quella di Raoul Bellanova. Adesso è stato l’Entella il club a comunicare il nome del terzo calciatore dell’Under 21. “La Virtus Entella comunica di essere stata informata dalla FIGC che Alessandro Russo attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19 dopo una serie di tamponi negativi. Il giocatore è asintomatico e si trova nel ritiro di Tirrenia”. Serie A, tutti i calciatori attualmente indisponibili per la prossima giornata: sono positivi al Covid-19L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lo Spezia ha annunciato la positività di Riccardo Marchizza e il Pescara quella di Raoul Bellanova. Adesso è stato l’Entella il club a comunicare ildeldell’21. “La Virtus Entella comunica di essere stata informata dalla FIGC che Alessandro Russo attualmente impegnato con la Nazionale21, è risultatoal Covid-19 dopo una serie di tamponi negativi. Il giocatore è asintomatico e si trova nel ritiro di Tirrenia”. Serie A, tutti i calciatori attualmente indisponibili per la prossima giornata: sono positivi al Covid-19L'articolo CalcioWeb.

