Ultime Notizie Roma del 12-10-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il comitato tecnico scientifico fornisce le prime indicazioni sulle nuove forme anti covid quarantena più breve aumento delle precauzioni più controlli ma sui dettagli governo sta ancora lavorando di nuovo dpcm Potrebbe vedere la luce stasera nei prossimi giorni o evitare un locked-down misure che porti in un danno economico eccessivo tutelando la salute il ministro boccia riunisce la cabina di regia con le regioni speranza queste potranno imporre norme più restrittive non il contrario di prime dosi di vaccino entro fine anno sono 5476 nuovi contagi registrati in Italia poco meno del giorno prima ma a fronte di drastico calo dei tamponi appena 28 mila con un rapporto espositivi in salita leggermente in calo ma sostanzialmente stabile il numero ...