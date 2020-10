Uboldo | le bollette arrivano scadute | costretti a pagare con la mora

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 12 ottobre 2020) E’ protesta, a, per lechein ritardo: non solo vengono recapitate quando ormai sono, ma gli utenti ricevono messaggi che chiedono di pagarle con la. Così c’è grande rabbia tra le famiglie, molte delle quali non vedono i postini per giorni, addirittura settimane, col risultato che levengono … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.