Trump-Superman, voleva indossare una sua maglietta all'uscita dall'ospedale (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'accostamento Trump-Superman è sempre stato una tentazione per l'attuale presidente degli Stati Uniti che, non a caso, è sempre stato molto indulgente con le vignette che lo ritraevano con il costume di uno dei supereroi più famosi al mondo. Ma l'inquilino della Casa Bianca voleva superare la raffigurazione, per far entrare l'immagine nella realtà. Così, il New York Times ha scoperto che nelle intenzioni iniziali di Trump c'era quella di indossare una maglietta di Superman sotto la camicia all'uscita dall'ospedale di Bethesda dove era stato ricoverato per Covid-19. LEGGI ANCHE > Video shock di Trump: «Il Covid una benedizione di Dio»

