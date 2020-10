Serie A Juventus, ipotesi Playoff: la nuova proposta di Lega e FIGC (Di lunedì 12 ottobre 2020) Serie A Juventus – Sabato pomeriggio la squadra di Andrea Pirlo cercherà di ottenere un successo prezioso in terra calabrese. Ma non è certo un periodo positivo per il campionato italiano, che è alle prese con i numerosi contagi che stanno colpendo un po’ tutte le formazioni della Serie A. Anche per questo motivo sta tornando in auge l’eventuale ipotesi dei Playoff per assegnare lo scudetto in questa stagione qualora i numeri del Coronavirus continuassero a peggiorare. Serie A Juventus, l’ipotesi Playoff Come sottolinea Il Corriere dello Sport, la Lega e la FIGC sarebbero d’accordo sul fatto che prima di poter disputare ogni tipo di post-season si ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 12 ottobre 2020)– Sabato pomeriggio la squadra di Andrea Pirlo cercherà di ottenere un successo prezioso in terra calabrese. Ma non è certo un periodo positivo per il campionato italiano, che è alle prese con i numerosi contagi che stanno colpendo un po’ tutte le formazioni dellaA. Anche per questo motivo sta tornando in auge l’eventualedeiper assegnare lo scudetto in questa stagione qualora i numeri del Coronavirus continuassero a peggiorare., l’Come sottolinea Il Corriere dello Sport, lae lasarebbero d’accordo sul fatto che prima di poter disputare ogni tipo di post-season si ...

SkySport : Juventus, infortunio per Dybala nell'Argentina: continua il problema gastrointestinale - SkySport : Juventus, Dybala non sta ancora bene: out con la Bolivia - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - Mediagol : #Juventus, #Pirlo: “Ho tanti modelli, ecco a chi mi ispiro. #CR7? Vi rivelo il suo punto di forza” - Mediagol : #Juventus, Pirlo: 'Ho tanti modelli, ecco a chi mi ispiro. CR7? Vi rivelo il suo punto di forza' -