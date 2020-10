Sci alpino | Gigante Soelden 2020 | programma | date | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) La Coppa del Mondo di sci-21 è pronta a prendere il via nel weekend del 17-18 ottobre a, in Austria. Sul ghiacciaio del Rettenbach, con una settimana di anticipo rispetto al precedente calendario, lo sci femminile e maschile inaugurerà la nuova stagione in una due giorni di “”. Sabato 17 ottobre il via alle competizioni con ilfemminile che come di consueto si dividerà in due manches, la prima alle 10:00 e la seconda alle 13:00. Stessazione anche per ilmaschile che invece andrà in scena domenica 18 ottobre. Entrambe le gare verranno trasmesse insui canali Rai Sport ed Eurosport, visibili anche in streaming attraverso le piattaforme Rai Play (Rai ...