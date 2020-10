San Benedetto del Tronto, crolla il solaio di un edificio: muore un operaio (Di lunedì 12 ottobre 2020) A San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, il cedimento di un solaio ha provocato il crollo di una palazzina e la morte di un operaio. Una tragedia si è consumata a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Qui intorno alle 15.20 è avvenuto l’ennesimo incidente … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) A Sandel, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, il cedimento di unha provocato il crollo di una palazzina e la morte di un. Una tragedia si è consumata a Sandel, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Qui intorno alle 15.20 è avvenuto l’ennesimo incidente … L'articolo proviene da .

