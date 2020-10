Robinho conferma: “Al Santos per 230 euro. Avevano bisogno di me come io di loro…” (Di lunedì 12 ottobre 2020) La conferma arriva dal diretto interessato: Robinho ha firmato col Santos per 230 euro al mese. Lo racconta proprio il brasiliano a TMW spiegando la sua scelta di fare ritorno in Brasile all'età di 36.Un ritorno a casa, dove tutto ebbe inizio, senza però dimenticare quello che è stato della sua carriera con tanti successi in europa e anche in Italia.Robinho: Santos, soldi e Milancaption id="attachment 1035373" align="alignnone" width="636" Robinho (Santos Twitter)/caption"Sono davvero felice di tornare al Santos: questa è la mia squadra, la mia casa, la società che ieri mi ha fatto realizzare il sogno di diventare un calciatore professionista e che oggi mi ha dato un'altra grande ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) Laarriva dal diretto interessato:ha firmato colper 230al mese. Lo racconta proprio il brasiliano a TMW spiegando la sua scelta di fare ritorno in Brasile all'età di 36.Un ritorno a casa, dove tutto ebbe inizio, senza però dimenticare quello che è stato della sua carriera con tanti successi inpa e anche in Italia., soldi e Milancaption id="attachment 1035373" align="alignnone" width="636"Twitter)/caption"Sono davvero felice di tornare al: questa è la mia squadra, la mia casa, la società che ieri mi ha fatto realizzare il sogno di diventare un calciatore professionista e che oggi mi ha dato un'altra grande ...

O ROBINHO ESTÁ DE VOLTA! O eterno Rei das Pedaladas assinou ... #TheLastPedal pic.twitter.com/h7YZjDc84L — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020 A confermare la notizia è stato lo stesso ...

Il 36enne brasiliano percepirà infatti uno stipendio minimo, secondo la stampa brasiliana di 230 euro al mese almeno fino a febbraio, dopo avere sottoscritto un contratto di cinque mesi. E' stato il S ...

