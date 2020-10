Recovery Fund, ok Commissione Bilancio Camera (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – La Commissione Bilancio della Camera ha approvato, con l’astensione delle opposizioni, il documento messo a punto dai deputati sulle linee guida del Governo per il Recovery Fund. Lo riferisce il Presidente della Commissione Fabio Melilli, che sottolinea come si tratti di “un buon risultato”. Il testo, sul quale saranno presentate delle risoluzioni, sarà all’esame dell’Aula di Montecitorio domani pomeriggio, martedì 13 ottobre. Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ladellaha approvato, con l’astensione delle opposizioni, il documento messo a punto dai deputati sulle linee guida del Governo per il. Lo riferisce il Presidente dellaFabio Melilli, che sottolinea come si tratti di “un buon risultato”. Il testo, sul quale saranno presentate delle risoluzioni, sarà all’esame dell’Aula di Montecitorio domani pomeriggio, martedì 13 ottobre.

