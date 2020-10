Rai rinuncia alla Champions: niente offerte per il 2021/24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sky e Mediaset hanno presentato una offerta per i diritti audiovisivi della ChampionsLeague 2021-2024. È quanto riporta Radiocor, citando fonti finanziarie. La scadenza era fissata dall’Uefa per questa mattina. Rai ha optato invece per non prendere parte all’asta in quanto giudicata troppo impegnativa alla luce della generale incertezza del contesto economico e anche dell’incertezza in … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sky e Mediaset hanno presentato una offerta per i diritti audiovisivi dellaLeague-2024. È quanto riporta Radiocor, citando fonti finanziarie. La scadenza era fissata dall’Uefa per questa mattina. Rai ha optato invece per non prendere parte all’asta in quanto giudicata troppo impegnativaluce della generale incertezza del contesto economico e anche dell’incertezza in … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

È quanto riporta Radiocor, citando fonti finanziarie. La scadenza era fissata dall’Uefa per questa mattina. Rai ha optato invece per non prendere parte all’asta in quanto giudicata troppo impegnativa ...

