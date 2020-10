Quadriennale d’Arte 2020 | una mostra per imparare a pensare fuori dagli schemi

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 ottobre 2020) «Fuori», come invito a liberarsi di ogni sovrastruttura, sociale e culturale. Alla Quadriennale d’Arte, che si è deciso di organizzare «attraversando il campo minato del lockdown» così da poter «contribuire a un grande rilancio della ricerca artistica italiana», è stato dato in nome un avverbio tra i più eloquenti della lingua italiana. Qualcosa che, in poche lettere, potesse contenere il seme di una rivoluzione individuale, atta a portare lo spettatore verso un mondo dove non ci siano confini a dividere tra loro le arti visive. «Abbiamo voluto connettere gli immaginari degli artisti più giovani e mid-career con le sperimentazioni di pionieri che non sempre hanno trovato posto nella narrazione canonica dell’arte italiana», ha spiegato Sarah Cosulich, curatrice insieme a Stefano Collicelli Cagol della Quadriennale d’Arte 2020, in calendario al Palazzo delle Esposizioni di Roma dal 30 ottobre al 17 gennaio prossimo.