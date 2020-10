Nuovo DPCM: niente sport amatoriali di contatto e gite scolastiche. Locali chiusi a mezzanotte (Di lunedì 12 ottobre 2020) niente assembramenti in strada, mascherina obbligatorie all’aperto, matrimoni con massimo 30 invitati, niente sport di contatto a livello amatoriale, niente gite scolastiche e caldamente consigliato l’uso di mascherine anche al chiuso in presenza di non conviventi: sono le misure anticipate dal Premier Giuseppe Conte, misure che verranno con tutta probabilità applicate nel prossimo DPCM, misura resa necessaria dato il forte incremento di nuovi contagi nell’ultima settimana. Presto DPCM ufficiale In vista della scadenza del DPCM precedente, prevista il prossimo giovedì, il governo ha emanato misure più restrittive per scongiurare un Nuovo lockdown, ipotesi esclusa ... Leggi su giornal (Di lunedì 12 ottobre 2020)assembramenti in strada, mascherina obbligatorie all’aperto, matrimoni con massimo 30 invitati,dia livello amatoriale,e caldamente consigliato l’uso di mascherine anche al chiuso in presenza di non conviventi: sono le misure anticipate dal Premier Giuseppe Conte, misure che verranno con tutta probabilità applicate nel prossimo, misura resa necessaria dato il forte incremento di nuovi contagi nell’ultima settimana. Prestoufficiale In vista della scadenza delprecedente, prevista il prossimo giovedì, il governo ha emanato misure più restrittive per scongiurare unlockdown, ipotesi esclusa ...

