Nobel per l'economia a Paul Milgrom e Robert Wilson (Di lunedì 12 ottobre 2020) I due economisti statunitensi, di 72 e 83 anni, sono esperti di aste. Hanno ottenuto il riconoscimento considerato che le aste influenzano la nostra vita quotidiana

