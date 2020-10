Mercati europei positivi assieme a Milano

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari e gli altridi Eurolandia si muovono in territorio positivo, in una settimana che si rivelerà cruciale per alcuni dossier, fra cui la Brexit. Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +124 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,70%. Tra i listiniFrancoforte avanza dello 0,21%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,38%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,29%. In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Interpump (+5,65%), Nexi (+1,99%), Campari ...