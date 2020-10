Mentastro verde | combatti i disturbi digestivi e ti sgonfi

Leggi su dilei

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il, conosciuto anche come Mentha Spicata, è un’erba molto diffusa nelle zone mediterranee e possiede spiccate proprietà benefiche per il nostro organismo. Viene spesso utilizzato per preparare tisane e decotti, sebbene trovi impiego anche come crema per uso cutaneo, visti i suoi importanti effetti a livello dermatologico. A fronte di un apporto calorico pressoché irrilevante, dal momento che un cucchiaio difresco conta appena 5 calorie, è un’ottima fonte di sostanze nutritive fondamentali per la nostra salute. Il carvone, un composto presente in questa erba, ha mostrato in uno studio pubblicato su Fitoterapia di avere rilevanti effetti antispastici a livello gastroenterico, fungendo quindi da supporto per la digestione e combattendo problemi quali nausea, vomito e dolori ...