Mascherina e attività motoria, chi la deve indossare e chi no (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mascherina obbligatoria per chi fa attività motoria all'aperto. E' quanto viene chiarito in una circolare del Viminale indirizzata ai prefetti e che chiarisce i limiti del decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. La disposizione "esenta dall'obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione". Il ministero dell'Interno precisa che per "attività motoria" si intende una passeggiata, nel corso della quale è obbligatoria la Mascherina a meno che non si stia in un posto isolato. Se invece si fa jogging, la Mascherina non deve essere indossata.

