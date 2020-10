‘Live – Non è la D’Urso’, Barbara D’Urso furiosa contro Iconize: “Ho letto i messaggi che ha scritto a Soleil Sorge, se ha finto un’aggressione omofoba si deve vergognare!” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Le vicende legate a Iconize stanno creando grande sconcerto sul web e non solo nelle ultime settimane. L’influencer, ex di Tommaso Zorzi, attraverso dei video pubblicati su Instagram e poi ospite in puntata da Barbara D’Urso, ha raccontato di aver subito un attacco omofobo. Marco Ferrero si è mostrato con un grosso livido in viso, ma a raccontare che sarebbe stata tutta una trovata del ragazzo per stare al centro dell’attenzione è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge, sua ex migliore amica, che dopo aver scoperto il gesto terribile del ragazzo, si sarebbe immediatamente allontanato da lui. A testimonianza di ciò, ci sarebbero dei messaggi intercorsi tra Iconize e la Sorge e proprio ieri sera, a Live ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Le vicende legate astanno creando grande sconcerto sul web e non solo nelle ultime settimane. L’influencer, ex di Tommaso Zorzi, attraverso dei video pubblicati su Instagram e poi ospite in puntata daD’Urso, ha raccontato di aver subito un attacco omofobo. Marco Ferrero si è mostrato con un grosso livido in viso, ma a raccontare che sarebbe stata tutta una trovata del ragazzo per stare al centro dell’attenzione è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sua ex migliore amica, che dopo aver scoperto il gesto terribile del ragazzo, si sarebbe immediatamente allontanato da lui. A testimonianza di ciò, ci sarebbero deiintercorsi trae lae proprio ieri sera, a Live ...

fanpage : Sono 471 finora le persone multate per non aver rispettato le norme anti-Covid - IlContiAndrea : Complimenti alle maestranze di @RadioItalia che hanno realizzato questo show, rendendolo assolutamente un qualcosa… - chetempochefa : 'Che spreco disumano non baciarsi da un po’ possiamo fare fuoco come nelle Banlieue possiamo fare bella storia bell… - MilenaLazzaroni : RT @fanpage: Sono 471 finora le persone multate per non aver rispettato le norme anti-Covid - Raffy8bayyanlis : RT @Anna19725: Ora a Live non è la D'Urso..parlano del potere delle agenzie...?? E noi che viviamo nel paese dei balocchi...farlocchi....?? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non DIRETTA STREAMING INTER SIVIGLIA – LIVE TV8 Giornal