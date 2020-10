Lazio, Inzaghi è convinto: Parolo ancora centrale di difesa (Di lunedì 12 ottobre 2020) Simone Inzaghi oggi comincerà a preparare la sfida con la Sampdoria partendo da una convinzione: Parolo sarà ancora centrale di difesa. Marco Parolo sarà ancora al centro della difesa della Lazio alla ripresa del campionato contro la Sampdoria. Lo segnala Gazzetta dello Sport. Simone Inzaghi, infatti, si trova a fare i conti con una difesa rimaneggiata per gli infortuni e al momento l’unico centrale di ruolo da poter affiancare a Francesco Acerbi è Wesley Hoedt. L’olandese, però, sosterrà solo oggi il suo primi allenamento con il gruppo e non ha la condizione fisica per reggere i novanta minuti. Per questo motivo il tecnico ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Simoneoggi comincerà a preparare la sfida con la Sampdoria partendo da una convinzione:saràdi. Marcosaràal centro delladellaalla ripresa del campionato contro la Sampdoria. Lo segnala Gazzetta dello Sport. Simone, infatti, si trova a fare i conti con unarimaneggiata per gli infortuni e al momento l’unicodi ruolo da poter affiancare a Francesco Acerbi è Wesley Hoedt. L’olandese, però, sosterrà solo oggi il suo primi allenamento con il gruppo e non ha la condizione fisica per reggere i novanta minuti. Per questo motivo il tecnico ...

laziopress : - zazoomblog : Lazio il punto sugli infortunati: Inzaghi ancora in emergenza - #Lazio #punto #sugli #infortunati: - salvione : Lazio, il punto sugli infortunati: Inzaghi ancora in emergenza - Dalla_SerieA : Parolo come Desailly e Mascherano: in difesa per guidare la Lazio - - laziolibera : Lazio, il punto sugli infortunati: Inzaghi ancora in emergenza -