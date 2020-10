La lettera di Luca Zingaretti a mamma Emma: "Non conta l’età quando una madre se ne va" (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Non conta l’età che hai quando una madre se ne va, né l’età della madre che se ne va”. Comincia con queste parole la lettera social che Luca Zingaretti ha voluto dedicare alla mamma Emma, scomparsa a 86 anni. Visualizza questo post su InstagramNon conta l’età che hai quando una madre se ne va, né l’età della madre che se ne va. In qualunque momento, in qualunque modo questo accada resterà solo un grande, immenso, terrorizzante vuoto. Nostra madre si chiamava Emma. Emma di Capua. Ma il mondo la chiamava Mimmi. Mimmi se n’è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Nonl’età che haiunase ne va, né l’età dellache se ne va”. Comincia con queste parole lasocial cheha voluto dedicare alla, scomparsa a 86 anni. Visualizza questo post su InstagramNonl’età che haiunase ne va, né l’età dellache se ne va. In qualunque momento, in qualunque modo questo accada resterà solo un grande, immenso, terrorizzante vuoto. Nostrasi chiamavadi Capua. Ma il mondo la chiamava Mimmi. Mimmi se n’è ...

Ultime Notizie dalla rete : lettera Luca Luca Zingaretti e la bellissima lettera per mamma Emma: «Quando una madre se ne va» Vanity Fair.it Mons. Paolo Rabitti: 60 anni di sacerdozio e 25 di episcopato

Nel 1964, il ritorno nell’arcidiocesi di Bologna, dove già aveva svolto ministero come educatore e confessore a San Luca, per assumere per decisione ... Rabitti è la lettera, in latino con firma ...

La commovente lettera di Luca Zingaretti per la mamma: “Quando una madre se ne va”

Oggi, Luca condivide un ricordo solo suo. La lettera integrale di Luca Zingaretti per la madre Questo è il testo integrale della lettera scritta da Luca Zingaretti per la madre, Emma Di Capua ...

