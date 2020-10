Kim Jong-Un ha chiesto scusa al Paese in lacrime (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un’immagine inaspettata, che ha lasciato in molti perplessi. Parlando alla parata del 75° anniversario del partito dei lavoratori di Corea (in pratica il partito unico che domina il regime da più di 60 anni n.d.r.) il giovane dittatore si è lasciato andare alla commozione e non ha saputo trattenere le lacrime durante il discorso. Secondo il Guardian anche le sue parole sarebbero state piuttosto eloquenti: «La nostra gente ha riposto una fede alta come il cielo e profonda come il mare in me, ma non sono stato in grado di essere al pari delle aspettative e mi dispiace molto». La Corea del Nord è infatti da anni alle prese con una profonda crisi economica alla quale si è aggiunta anche la minaccia e la difficile sfida del Covid-19, elementi che, secondo gli analisti, stanno mettendo sotto pressione il ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un’immagine inaspettata, che ha lasciato in molti perplessi. Parlando alla parata del 75° anniversario del partito dei lavoratori di Corea (in pratica il partito unico che domina il regime da più di 60 anni n.d.r.) il giovane dittatore si è lasciato andare alla commozione e non ha saputo trattenere ledurante il discorso. Secondo il Guardian anche le sue parole sarebbero state piuttosto eloquenti: «La nostra gente ha riposto una fede alta come il cielo e profonda come il mare in me, ma non sono stato in grado di essere al pari delle aspettative e mi dispiace molto». La Corea del Nord è infatti da anni alle prese con una profonda crisi economica alla quale si è aggiunta anche la minaccia e la difficile sfida del Covid-19, elementi che, secondo gli analisti, stanno mettendo sotto pressione il ...

