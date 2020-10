Italia-Irlanda Under 21, troppi positivi tra gli azzurrini. La FIGC: “Scenderà in campo l’Under 20” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Niente Irlanda per l'Italia Under 21.Non scenderà in campo in occasione della sfida contro l'Irlanda, la Nazionale Italiana Under 21. Il motivo sarebbe da attribuire ai diversi casi di positività riscontrati negli ultimi giorni che avrebbero spinto la Federazione ad impedire agli azzurrini di disputare la gara. Come si legge nel comunicato diramato dalla FIGC, ad affrontare l'Irlanda Under 21, sarà dunque l'Italia Under 20."Visti i casi di positività al COVID-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da UEFA e ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nienteper l'21.Non scenderà inin occasione della sfida contro l', la Nazionalena21. Il motivo sarebbe da attribuire ai diversi casi dità riscontrati negli ultimi giorni che avrebbero spinto la Federazione ad impedire aglidi disputare la gara. Come si legge nel comunicato diramato dalla, ad affrontare l'21, sarà dunque l'20."Visti i casi dità al COVID-19 emersi in questi giorni, nella consapevolezza di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti e dei protocolli redatti da UEFA e ...

