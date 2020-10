Il Paradiso delle Signore | Marta va a New York | Gloria Radulescu fuori dal cast per ora

Leggi su gossipetv

(Di lunedì 12 ottobre 2020) La quinta stagione de Il– la terza daily – non si apre nel migliore dei modi per i fan della famiglia Guarnieri. Dopo la fuga di Riccardo a Parigi con l’amata Nicoletta, anchedecide di lasciare Milano. La moglie di Vittorio Conti si trasferisce a New, dove viene presa … L'articolo proviene da Gossip e Tv.