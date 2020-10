Grande Fratello Vip, svelato il Cachet di Elisabetta Gregoraci: l'indiscrezioni sulla Gieffina (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip? Un'indiscrezione rivela la presunta cifra che il reality ha accordato all'ex moglie di Flavio Briatore. Leggi su comingsoon (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quanto guadagnaalVip? Un'indiscrezione rivela la presunta cifra che il reality ha accordato all'ex moglie di Flavio Briatore.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GigiEinaudi : @quinonsischerza Se non sei istruito e guardi rete4 e il grande fratello come pensi che la politica sia molto meglio di te? - RB10_88 : RT @ToniaPeluso: Ma poi quando le facciamo queste feste private in casa che il lunedì e il venerdì sta il Grande Fratello, il mercoledì Tem… -