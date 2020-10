Gli operai ricoverati per intossicazione da botulino, altri 5 saranno dimessi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quattordici operai del raddoppio ferroviario Cefalù in ospedale: 'Sospetta intossicazione da botulino' 1 ottobre 2020 Sospetta intossicazione, sale a 23 il bilancio dei pazienti arrivati al Giglio di ... Leggi su palermotoday (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quattordicidel raddoppio ferroviario Cefalù in ospedale: 'Sospettada' 1 ottobre 2020 Sospetta, sale a 23 il bilancio dei pazienti arrivati al Giglio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli operai Gli operai ricoverati per intossicazione da botulino, altri 5 saranno dimessi PalermoToday E-commerce alimentari: aumentano gli acquisti online di cibo da parte degli italiani

(Agrigento 12/10/2020) - Agrigento, 12/10/2020 - Il 2020 verrà ricordato in tutto il mondo come l’anno della pandemia, dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus e soprattutto dei tre lunghi m ...

La richiesta degli industriali: “Modello Genova per la ricostruzione del ponte di Romagnano Sesia”

«Gli chiederemo di verificare la possibilità di attivare una gestione commissariale per ricostruire l'opera - spiega il presidente di Cnvv, Gianni Filippa - perché dobbiamo assolutamente evitare che ...

