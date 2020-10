Covid | a Torre Annunziata da stamane un casello per i tamponi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Un “” dell’Asl Napoli 3 Sud per l’effettuazione della diagnosi da Sars-Cov2. È quello attivato da questa mattina apresso il parcheggio dei dipendenti della casa comunale di via Provinciale Schiti. “La tensostruttura – si legge in un comunicato diramato dall’ufficio stampa del sindaco Vincenzo Ascione – consentirà ai soggetti con sintomatologia da Coronavirus, che si sono segnalati precedentemente all’autorità sanitaria, di effettuare i, che saranno processati entro 24 ore, con la modalità ‘drive-in”. L’obiettivo è quello di velocizzare le operazioni di tracciabilità delle persone contagiate”. Il servizio sarà attivo per i cittadini del distretto sanitario 56 ...