Cosa si intende per attività motoria?

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Attivitàe attività fisica, proviamo a capire quali sono le differenze per evitare sanzioni per aver violato l’obbligo di indossare la mascherina. Nella giornata dell’11 ottobre il Viminale ha specificato che l’obbligo di indossare la mascherina interessa anche le persone che svolgono attività, mentre sono esonerate quelle che svolgono attività sportiva. Ma quali sono le differenze? Attivitàe attività sportiva Il dpcm “esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione“, si legge nella comunicazione del Viminale. La mascherina è quindi obbligatoria per chi svolge attività ...