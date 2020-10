Coronavirus | matrimonio… contagioso a Monte di Procida | lockdown locale | boom di positivi

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Proprio mentre il governo interviene su banchetti e feste private, arriva da Napoli una notizia che manda in allarme tutti coloro che di recente hanno partecipato a matrimoni o che dovranno farlo nei prossimi giorni. E’ stato registrato un focolaio di contagi adi, proprio a seguito di una festa di matrimonio: su 76 invitati, 44 sono risultati, ma asintomatici, al. Il sindaco Pugliese ha quindi deciso di blincare il territorio con un: chiusi parchi, sale scommesse, scuole e circoli per anziani, vietata anche l’attività sportiva amatoriale e agonistica. Intanto nelle sede del Comune è stato allestito un punto straordinario per effettuare tamponi: 200 persone saranno sottoposte allo screening tra ...