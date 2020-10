Conte esclude il lockdown generalizzato ma punta su chiusure circoscritte

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Gli italiani vivono in un clima di incertezza assoluta a causa di un governo grillino che a colpi di decreti sta mandando in fallimento l’Italia in nome del covid. In un momento così difficile gli italiani hanno avuto la sciagura di trovare nelle stanze dei bottoni proprio la politica con la “p” minuscola. Dichiarazioni e propositi che gettano nello sconforto. “Chiediamo di lasciare i locali aperti, perché se uno sta seduto mantiene il distanziamento. Ma va bloccata la somministrazione di alimenti e bevande all’esterno proprio per evitare a monte la possibilità di assembramenti”. Sono le parole del dem Antonio Decaro, presidente dell’Anci e sindaco di Bari. In questo modo, ha sottolineato, “diventa più facile poi fare il controllo”. Gli fa eco il premier Giuseppe...