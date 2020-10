Borussia Dortmund, Moukoko da record: possibile esordio in Champions a 16 anni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuovo possibile record di precocità in casa Borussia Dortmund, come confermato dal direttore sportivo Michael Zorc. Protagonista il camerunense Youssoufa Moukoko, che stando a quanto dichiarato dal dirigente dei gialloneri alla “Bild” potrebbe fare il suo esordio in Champions League una volta compiuti i 16 anni di età. La data nel mirino sarebbe quella del 24 novembre prossimo quando i tedeschi affronteranno il Brugge: se dovesse scendere in campo, Moukoko lo farebbe a 16 anni e 4 giorni battendo il precedente primato di giocatore più giovane nella storia della massima competizione europea. Il record attuale appartiene a Celestine Babayaro, che nel 1994 scese in campo ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nuovodi precocità in casa, come confermato dal direttore sportivo Michael Zorc. Protagonista il camerunense Youssoufa, che stando a quanto dichiarato dal dirigente dei gialloneri alla “Bild” potrebbe fare il suoinLeague una volta compiuti i 16di età. La data nel mirino sarebbe quella del 24 novembre prossimo quando i tedeschi affronteranno il Brugge: se dovesse scendere in campo,lo farebbe a 16e 4 giorni battendo il precedente primato di giocatore più giovane nella storia della massima competizione europea. Ilattuale appartiene a Celestine Babayaro, che nel 1994 scese in campo ...

Nuovo possibile record di precocità in casa Borussia Dortmund, come confermato dal direttore sportivo Michael Zorc. Protagonista il camerunense Youssoufa Moukoko, che stando a quanto dichiarato dal ...

